Poco dopo le 22, indica oggi in una nota la procura lucernese, un uomo ha chiamato il numero d’emergenza per segnalare una persona morta. Il cadavere della donna è stato trovato nel suo appartamento: le forze dell’ordine hanno stabilito che l’anziana, una cittadina svizzera, è stata vittima di un omicidio.

Sulla base dei primi elementi dell’inchiesta, durante la notte la polizia di San Gallo ha arrestato il presunto omicida, così come una persona che lo accompagnava. Anche l’autore della chiamata è stato trattenuto per essere interrogato. Movente e circostanze del delitto non sono ancora chiare.