Un’anziana coppia è stata trovata morta nel suo appartamento di Walkringen, nel canton Berna. Entrambi presentavano ferite da arma da fuoco. Nell’abitazione la polizia ha trovato anche un’arma, si legge in un comunicato odierno. Considerando gli elementi a disposizione, gli inquirenti partono dal presupposto che non via stato intervento di terzi. Le indagini proseguono.