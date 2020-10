In base allo studio, una buona metà degli ultra sessantacinquenni vive in un nucleo famigliare con più di 100.000 franchi di riserve. Riserve che provengono, ad esempio, da eredità o dai versamenti di capitale della cassa pensioni, ha detto un responsabile dell’UST a Keystone-ATS. A titolo di paragone, solo poco più di un quarto delle persone tra i 18 e i 64 anni dispone di una simile liquidità.

Anche fra la popolazione anziana si osservano tuttavia grandi differenze. Il 15,6% degli «over 65» vive in un’economia domestica con riserve finanziarie inferiori ai 10.000 franchi. L’8,7% fa fatica a coprire le spese più necessarie e l’11,3% non è in grado di far fronte a una spesa imprevista di 2.500 franchi.

Dallo studio emerge che quasi un anziano single su quattro è povero, mentre per chi vive in coppia il tasso scende all’8,6%. Il 19,1% dei pensionati senza formazione postobbligatoria vive al di sotto della soglia di povertà, contro il 7,3% dei pensionati con un diploma o una laurea. Il 23,9% di chi dispone soltanto di una rendita AVS è del resto considerato povero, contro lo 0,7% di chi dispone anche del secondo pilastro.

Il rilevamento mette pure in evidenza che i pensionati spesso spendono meno per l’alloggio rispetto ai giovani - sia perché possiedono una casa propria, sia perché vivono in un appartamento da così tanto tempo che l’affitto è molto basso. Anche le spese per trasporti, alberghi e ristoranti, posta e telecomunicazioni, abbigliamento e calzature sono inferiori per gli «over 65» rispetto alla fascia d’età inferiore.