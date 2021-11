Un pedone 90.enne è rimasto ucciso in un incidente stradale avvenuto ieri sera nel Giura bernese. L’anziano è stato investito da una moto a Les Reussilles, frazione del comune di Tramelan (BE), ed è morto sul luogo dell’impatto.

La polizia, si legge in una nota odierna, sta indagando sulle cause esatte del sinistro. Secondo quanto emerso finora, il centauro ha tentato di sorpassare un’automobile poco prima di un incrocio. Nel farlo ha però finito per colpire l’uomo che stava attraversando la strada.