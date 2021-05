Le ossa di un 67enne di Eglisau (ZH) ucciso nel 2016 sono state ritrovate lo scorso marzo in Germania, a pochi chilometri dal confine elvetico. Ne dà notizia la polizia cantonale zurighese.

Il proprietario di un’area boschiva nella zona di Hohentengen-Bergöschingen ha ritrovato nel marzo 2021 diverse ossa, alcune delle quali di origine umana, precisa la polizia in una nota odierna. In seguito ad analisi è emerso che alcuni resti appartengono al 67enne di Eglisau scomparso il 22 aprile 2016. Finora, nonostante ricerche su vasta scala, non era stato possibile trovare il corpo.