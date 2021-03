«Durante un avvicinamento strumentale alla pista 10 dell’aeroporto di San Gallo Altenrhein, l’aereo è sceso troppo ripidamente in condizioni di nebbia ed è finito nel lago di Costanza», ha indicato oggi il SISI nella sua dichiarazione in vista dei chiarimenti che dovrebbero richiedere diversi mesi.

Dopo ogni incidente aereo, il SISI solitamente apre un’inchiesta con ampi chiarimenti. In seguito pubblica un rapporto dettagliato e fa raccomandazioni specifiche a seconda dei risultati.

Nell’incidente del 18 febbraio il pilota, un cittadino tedesco di 70 anni domiciliato in Ticino, era l’unica persona a bordo del Piper bimotore diretto all’aeroporto di Altenrhein. L’uomo è riuscito a liberarsi e i soccorritori lo hanno portato a riva con una barca.

Finora non è stato possibile esaminare l’aereo. Un primo tentativo di recupero ha dovuto essere interrotto giovedì scorso a causa del sopraggiungere dell’oscurità, in seguito a ritardi. Secondo la polizia cantonale di San Gallo, un prossimo tentativo non è previsto fino alla prossima settimana.