Nella seduta odierna, il Consiglio d’amministrazione della SSR ha deciso l’apertura di un’inchiesta indipendente volta a rafforzare il dispositivo in vigore per la prevenzione e la lotta alle molestie sul posto di lavoro. La SSR considera inaccettabili tutte le forme di molestie e si rammarica che delle collaboratrici e dei collaboratori dell’azienda, nella fattispecie di RTS, abbiano dovuto subire tali atti.

L’inchiesta punta ad analizzare e migliorare gli strumenti a disposizione delle collaboratrici e dei collaboratori di tutte le unità aziendali. La SSR dispone attualmente di tre strumenti: una piattaforma di whistleblowing, gestita da un Audit interno, che riferisce direttamente al Consiglio d’amministrazione; la società esterna Movis, incaricata dalla SSR di ricevere i reclami; e, inoltre, dispositivi supplementari in ogni regione a tutela dell’integrità personale come, per esempio, in alcune unità aziendali, gruppi di mediazione.

I risultati di questa inchiesta e valutazione saranno condivisi con i partner sociali. Una comunicazione al personale verrà fatta e resa di pubblico dominio.

«È importate che i sistemi e i processi attuali per combattere le molestie vengano analizzati minuziosamente e che vengano adeguati se necessario. Le collaboratrici e i collaboratori devono essere informati meglio sui mezzi a loro disposizione affinché questi ultimi vengano meglio utilizzati. Obiettivo di tutti questi sforzi deve essere una trasformazione in senso positivo della cultura aziendale della SSR» ha spiegato Jean-Michel Cina, Presidente del Consiglio d’amministrazione.

Nel contempo, il Consiglio d’amministrazione aprirà un’inchiesta indipendente sulla catena delle responsabilità nell’ambito dei casi recentemente rivelati dai media.

Il CdA della SSR ha anche approvato le misure prese dal Consiglio di direzione di RTS su mandato del direttore generale che miglioreranno la trasparenza nella gestione di casi di molestie. Verranno riaperte le inchieste sui dipendenti accusati, che saranno condotte da una società esterna. Questi dipendenti saranno sospesi per tutta la durata delle indagini. Sarà istituita una hotline anonima per raccogliere le dichiarazioni dei testimoni interni ed esterni. Infine, sarà avviata un’indagine sulla catena di responsabilità nella gestione dei casi recentemente emersi.

«Condanno senza riserve comportamenti molesti in qualsiasi forma. Sono inammissibili. In veste di ex direttore di RTS e oggi direttore della SSR, mi rammarico vivamente che tali comportamenti abbiano potuto verificarsi e voglio trasmettere tutto il mio sostegno alle persone colpite. Apporteremo dei miglioramenti in tempi rapidi e in tutta la SSR» ha dichiarato Gilles Marchand, direttore generale.

