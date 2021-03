L’IFPDT è stato informato due giorni fa dalla testata. Ha provveduto a esaminare sommariamente le accuse sollevate, le informazioni che gli sono state rivelate e ha consultato il Centro nazionale per la cibersicurezza, precisa in una nota odierna.

Ieri, 22 marzo, ha avviato nei confronti della Fondazione mievaccinazioni con sede a Gümligen (BE) un accertamento dei fatti secondo l’articolo 29 della legge federale sulla protezione dei dati.

Si è inoltre adoperato affinché il trattamento di dati considerati lacunosi fosse immediatamente interrotto, rileva, aggiungendo che quanto proposto dalla piattaforma potrebbe violare i diritti della personalità di un elevato numero di persone, tanto più che nella fattispecie entrano in considerazione dati personali degni di particolare protezione concernenti la salute.

È stato inoltre intimato ai responsabili della fondazione di prendere posizione molto rapidamente nei confronti dell’IFPDT sulle accuse sollevate e su quanto rivelato da «Republik». Inoltre, l’IFPDT attende indicazioni su eventuali perdite di dati. Visto che il procedimento è in corso, l’IFPDT non può al momento rilasciare ulteriori dichiarazioni, conclude la nota.

Contattato dall’agenzia Keystone-ATS, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) spiega di aver appreso da informazioni esterne che la piattaforma myCOVIDvac.ch potrebbe presentare gravi lacune in materia di sicurezza.

Il sito è gestito dalla Fondazione mievaccinazioni per conto dell’UFSP e documenta le vaccinazioni contro il coronavirus nel libretto elettronico mievaccinazioni.ch. Questa documentazione è volontaria.

Critiche sono state mosse anche dalla Fondazione per la protezione dei consumatori della Svizzera tedesca (Stiftung für Konsumentenschutz). In una nota quest’ultima afferma che l’attività della piattaforma mievaccinazioni.ch deve essere fermata subito e in modo permanente.