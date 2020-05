Nuovo infopoint a Berna alle 14.45 per aggiornare la popolazione in merito alla situazione legata alla diffusione del coronavirus. Principale relatore della conferenza stampa è il consigliere federale Alain Berset, capo del Dipartimento federale dell’interno.

LA DIRETTA

«Abbiamo aspettato a lungo le riaperture di lunedì» ha detto in conferenza stampa Alain Berset annunciando le decisioni del Consiglio federale, prese nella seduta dell’8 maggio 2020, dopo la sessione straordinaria del Parlamento e a pochi giorni dai prossimi allentamenti, sulla custodia complementare alla famiglia e l’app per il tracciamento di prossimità, così come la riapertura degli esercizi della ristorazione e le limitazioni all’entrata in Svizzera. «Abbiamo avuto una prima piccola fase di apertura lo scorso 27 aprile. L’evoluzione - ha detto Berset - in base alle cifre che abbiamo ora, è buona e vogliamo mettere in opera tutto il possibile per evitare un ulteriore deterioramento della situazione. Osserveremo ciò che accade con attenzione». «Stiamo elaborando delle raccomandazioni pensate appositamente per le persone di più di 65 anni e saranno diramate nei prossimi giorni: potranno recarsi nei negozi, ma dovranno evitare i luoghi più a rischio», ha spiegato Daniel Koch, delegato federale dell’Ufficio federale della sanità pubblica per la COVID-19.

La Confederazione intende sostenere con 65 milioni di franchi le istituzioni di custodia complementare alla famiglia per le perdite di guadagno subite in seguito all’emergenza coronavirus. Le modalità concrete di questo sostegno saranno stabilite in una pertinente ordinanza che il Consiglio federale emanerà entro il 20 maggio. Entro quella data, il Collegio governativo sottoporrà inoltre al Parlamento le basi legali dell’app per il tracciamento di prossimità, che fino a quel momento sarà testata nel quadro di una fase pilota. «In questa fase solo un ristretto numero di persone potrà utilizzare l’app e quando sarà pronta il Consiglio federale deciderà la diffusione», ha precisato Berset. «Speriamo - ha aggiunto - che le comunità di hacker cercheranno di forzare l’app in modo da testarla e assicurare di fatto anche che la protezione dei dati sia garantita».

Per introdurre un’app per smartphone per il tracciamento di prossimità, che informa gli utenti che sono stati troppo a lungo vicini a una persona infetta, deve essere elaborata un’apposita base legale. Così ha deciso il Parlamento questa settimana nel corso della sessione straordinaria (mozione CIP-S 20.3168). Il Consiglio federale integrerà in tal senso la legge sulle epidemie ed entro il 20 maggio sottoporrà un messaggio urgente al Parlamento, che dovrà discuterlo e adottarlo in giugno durante la sessione estiva. Finché la modifica di legge non sarà decisa, l’app sviluppata dai Politecnici federali di Zurigo e Losanna e dalla Confederazione sarà sottoposta a un approfondito test in una fase pilota. Per questa fase, il Consiglio federale intende emanare il 13 maggio un’ordinanza di durata limitata.

Concepita per essere un ulteriore strumento per interrompere le catene di trasmissione, l’app permetterà di avvertire rapidamente gli utenti suscettibili di essere stati contagiati e di arginare la diffusione del virus senza compromettere la privacy. L’impiego dell’app, che non utilizza dati personali né informazioni sulla posizione, è volontario. I dati registrati sono regolarmente cancellati dopo 21 giorni. La nuova applicazione sarà in uso soltanto durante la fase di contenimento e integrerà il tracciamento dei contatti classico, che i Cantoni riprenderanno a svolgere sistematicamente dalla settimana prossima.

Come deciso dal Parlamento nella sessione straordinaria (mozioni CSEC-N 20.3128 e CSEC-S 20.3129), la Confederazione sosterrà con 65 milioni di franchi le istituzioni di custodia complementare alla famiglia che in seguito all’emergenza coronavirus hanno subito perdite di guadagno. Il Consiglio federale emanerà una pertinente ordinanza entro il 20 maggio. La Confederazione si farà carico di un terzo dei costi dei Cantoni per la compensazione dei contributi non più versati dai genitori alle istituzioni di custodia. L’ordinanza vigerà per sei mesi con effetto retroattivo dal 17 marzo 2020.

Adeguamento dell’ordinanza per consentire la ripartenza nella ristorazione

Il Consiglio federale ha inoltre adottato le necessarie modifiche all’ordinanza 2 COVID-19 per consentire la riapertura degli esercizi nel settore della ristorazione il prossimo 11 maggio. L’allentamento era stato deciso il 29 aprile scorso. Nei ristoranti saranno ammessi a un tavolo gruppi di al massimo quattro persone o genitori accompagnati dai propri figli. Tutti i clienti dovranno consumare cibi e bevande stando seduti e tra i diversi tavoli dovrà essere rispettata una distanza di due metri o dovranno essere collocati elementi di separazione. Il Consiglio federale è stato inoltre informato del piano di protezione elaborato dalle organizzazioni di categoria nel rispetto delle prescrizioni definite dall’Ufficio federale della sanità pubblica in collaborazione con la Segreteria di Stato dell’economia, dopo consultazione delle parti sociali. Per permettere il tracciamento dei contatti anche nei ristoranti, è previsto che gli esercenti registrino su base volontaria i dati di una persona per ogni gruppo di clienti. «Le disposizioni prevedono che su ogni tavolo sia presente un formulario per lasciare le proprie coordinate», ha precisato Berset. «Non abbiamo creato la base legale per obbligare la raccolta dei dati personali, anche se avremmo potuto - ha continuato -. Le coordinate potranno essere lasciate su base volontaria dai clienti, ma i ristoratori e gli esercenti dovranno obbligatoriamente procedere alla raccolta, perché lo prevedono le disposizioni di GastroSuisse». «L’idea non è di sapere chi era seduto al tavolo accanto - ha precisato Koch - ma la raccolta dei dati serve se il personale si ammala: in questo modo i clienti possono essere informati di un’eventuale contaminazione da parte del personale. Tra clienti non dovrebbe esserci modo di contagio se si rispettano le regole previste».

Allentamento progressivo delle limitazioni all’entrata e all’ammissione in Svizzera

Una settimana fa il Consiglio federale aveva deciso di allentare in modo progressivo, parallelamente all’apertura graduale dell’economia, le limitazioni all’entrata e all’ammissione in Svizzera introdotte per contenere la diffusione del coronavirus. Saranno trattate anzitutto le domande dei lavoratori provenienti dall’UE/AELS e dai Paesi terzi presentate già prima dell’emergenza coronavirus; inoltre andranno esaminate anche quelle dei cittadini UE/AELS in possesso di un contratto concluso prima della pandemia. Per i cittadini svizzeri e per quelli dell’UE/AELS sarà di nuovo possibile il ricongiungimento familiare in Svizzera. Restano invece in vigore i controlli alle frontiere. D’intesa con le autorità degli altri Paesi, saranno aperti determinati valichi di frontiera. Nella sua riunione dell’8 maggio 2020, il Consiglio federale ha adottato le pertinenti modifiche dell’ordinanza, fissandone l’entrata in vigore l’11 maggio 2020. Parallelamente, la Segreteria di Stato della migrazione ha precisato in una circolare che i Cantoni possono confermare anche le notifiche per l’assunzione d’impiego di lavoratori che da anni lavorano stagionalmente per lo stesso datore di lavoro con un contratto a tempo determinato. I Cantoni possono inoltre trattare le nuove notifiche di attività lucrative di breve durata improrogabili a causa di un interesse economico cogente.

L'app Swiss PT aiuta a tenere sotto scacco il coronavirus

Lo smartphone è un dispositivo che quasi tutti portano sempre con sé. Con l'aiuto dell'app Swiss PT è possibile contenere la diffusione incontrollata del nuovo coronavirus. Chi è entrato in contatto con una persona infetta viene informato tempestivamente e può sottoporsi al test in base ai criteri vigenti. La sfera privata resta protetta, l'utilizzo dell'app è volontario e gratuito.

La pandemia da coronavirus non è ancora superata, anche se dal 27 aprile il Consiglio federale ha potuto allentare i provvedimenti. Per evitare che il tasso di contagio risalga occorrono altri sforzi. Un provvedimento importante è il tracciamento e l'interruzione delle catene di infezione. Nel tracciamento dei contatti convenzionale le autorità cantonali telefonano alle persone infette per ricostruire tutti i loro contatti. Concretamente si cercano nell'ambiente di una persona che si è ammalata di COVID-19 altre persone che sono state a stretto contatto con quest'ultima, per avvertirle della possibilità di essersi contagiate, consigliarle sul da farsi ed eventualmente avviarle a un accertamento medico e a un trattamento. A complemento del tracciamento convenzionale, la Confederazione offre ora alla popolazione l'app Swiss PT (PT sta per proximity tracing, ossia tracciamento di prossimità), che rileva se tra due smartphone c'è stata una determinata vicinanza per un certo tempo, cioè i casi in cui vi è il rischio che il virus venga trasmesso. Questa app contribuirà a farci tornare insieme alla normalità più rapidamente.

Così vengono rilevati i contatti

L'app Swiss PT è un software applicativo che viene installato sullo smartphone. Dopo l'installazione lo smartphone invia tramite Bluetooth delle ID criptate, i cosiddetti checksum, lunghe stringhe di caratteri generate casualmente. Se un altro smartphone sul quale è installata la stessa app si trova a meno di due metri di distanza per complessivamente più di 15 minuti nel corso di una giornata, i dispositivi si scambiano i checksum. Viene cosÌ creato un elenco locale di checksum ricevuti dai dispositivi ai quali si è stati vicini per un certo tempo. In questo modo vengono registrati gli incontri epidemiologicamente rilevanti. I 15 minuti e i circa 2 metri di distanza impostati saranno adeguati con l'aumento dei valori empirici disponibili, in modo da fornire l'indicazione più precisa possibile sulla probabilità di contagio. L'utente non deve fare altro che portare con sé lo smartphone con la funzione Bluetooth attivata. I checksum vengono eliminati automaticamente dal dispositivo dopo tre settimane.

Così avviene la segnalazione

Se risulta positivo al test del coronavirus, un utente dell'app Swiss PT riceve dall'ufficio del medico cantonale un cosiddetto codice COVID. Questo modo di procedere è importante per impedire abusi, poiché la funzione di segnalazione dell'app può essere attivata soltanto con questo codice e gli altri utenti ricevono segnalazioni soltanto dopo che la funzione è stata attivata. Chi è stato a stretto contatto con una persona risultata positiva al test viene informato dall'app Swiss PT.

Tutti gli utenti dell'app che si sono trovati complessivamente per 15 o più minuti nel corso di una giornata a una distanza inferiore a 2 metri circa da una persona infetta durante il periodo del rischio di contagio ricevono automaticamente e in forma anonima un messaggio che segnala loro che vi è la possibilità che siano stati contagiati. Dopodiché possono rivolgersi alla hotline indicata nell'app per sapere come procedere. La sfera privata resta protetta in ogni momento. Se presentano sintomi specifici della COVID-19, gli utenti dell'app che hanno ricevuto la segnalazione devono evitare il contatto con altre persone e rivolgersi al proprio medico. Con questo comportamento solidale nei confronti della società è possibile interrompere le catene di infezione.

Ecco come funziona il tracciamento di prossimità con l'app Swiss PT :

Su base volontaria e sicura

L'utilizzo dell'app Swiss PT è volontario. La sfera privata resta protetta: i checksum non contengono informazioni sull'identità dell'utente, sulla posizione o sul dispositivo utilizzato. L'app serve esclusivamente a contenere il nuovo coronavirus. Non vengono raccolti dati personali o sugli spostamenti degli utenti. Inoltre i dati che riguardano i contatti descritti non vengono salvati centralmente, ma rimangono sullo smartphone e non lasciano il dispositivo dell'utente. Non esiste nemmeno alcun collegamento tra i checksum inviati e gli utenti dei dispositivi. L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, il Centro nazionale per la cibersicurezza e la Commissione nazionale d'etica concordano nell'affermare che l'approccio decentralizzato risponde al meglio all'esigenza di proteggere al massimo la sfera privata. Una volta superata la pandemia da coronavirus, il sistema sarà disattivato.

Il sistema per l'app Swiss PT è stato sviluppato su mandato dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e con il sostegno dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) e dei due Politecnici federali di Zurigo e di Losanna, nonché dell'azienda svizzera Ubique.

Quando sarà disponibile per il download l'app Swiss PT?

Nella sessione straordinaria di inizio maggio, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno ritenuto che per l'introduzione dell'app di tracciamento di prossimità sia necessaria una base legale. Il Consiglio federale sta preparando un'apposita modifica di legge.

Nel maggio del 2020 l'UFSP effettuerà un test con un numero limitato di utenti di una versione preliminare dell'app Swiss PT nell'ambito di una fase pilota, sulla base di un'ordinanza del Consiglio federale. Nel giugno del 2020 è attesa la decisione del Parlamento sulla base legale, dopodiché l'app potrà essere messa a disposizione in tutto il Paese. L'app Swiss PT sarà scaricabile gratuitamente dagli app store.

Quante più persone utilizzeranno l'app Swiss PT a partire da giugno, tanto più grande sarà il contributo fornito al contenimento del nuovo coronavirus e tanto prima torneremo insieme alla normalità.

