Dopo un solo giorno dal lancio ufficiale, l’app Swiss-Covid è già stata attivata 566.894 volte sul telefonino. Lo indica oggi l’Ufficio federale di statistica (UST), che monitora il numero totali di utenti attivi per giorno. I dati si riferiscono al 25 giugno, ovvero il primo giorno in cui Swiss-Covid è diventata ufficialmente operativa. Ciò permetterà di valutare la misura in cui la popolazione utilizza questa applicazione nella vita quotidiana, scrive l’UST sul suo sito, che aggiornerà le cifre ogni giorno.