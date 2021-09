Le misure ordinate dalla Commissione della concorrenza (COMCO) nei confronti del colosso edile Implenia Svizzera, dopo il cartello dell’edilizia nei Grigioni, sono «giustificate e proporzionate». Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo federale (TAF), secondo il quale potrebbe esserci il rischio di reiterazione. La Corte ha confermato anche le sanzioni contro altre due imprese coinvolte.

Implenia non è autorizzata a contattare i concorrenti negli appalti per lavori di costruzione di strade per conoscere i loro prezzi o le loro possibili offerte. Lo scambio di informazioni è anche limitato nel caso di lavori legati alla costruzione di edifici. Tali misure, valide anche in futuro e che si applicano a tutta la Svizzera, sono state pronunciate per evitare che l’azienda si accordi nuovamente illegalmente con la concorrenza.

«Evidentemente, il ricorrente ha avuto più volte, negli ultimi tempi, difficoltà a comportarsi nel rispetto della legge sui cartelli», scrive in una sentenza pubblicata oggi il Tribunale amministrativo federale, citando altri casi avvenuti in diversi cantoni. Nonostante gli sforzi di conformità - ad esempio l’introduzione di un programma di compliance - intrapresi nel frattempo, c’è ancora il rischio che Implenia violi nuovamente la legge sui cartelli in futuro.

La società deve inoltre sostenere una parte delle spese procedurali pari a circa 77.000 franchi. Il TAF ha inoltre confermato una sanzione di circa 483.000 franchi svizzeri contro un’altra ditta coinvolta nel caso, l’azienda edile Centorame. Pure le tre imprese Schlub, Schlub Nordbünden e Schlub Südbünden devono pagare 755.000 franchi.

Il cartello grigionese

Nel 2019 il gendarme della concorrenza - nel contesto della cosiddetta appaltopoli grigionese, smascherata nel 2017 - ha concluso inchieste sul settore edile nei Grigioni, in particolare nella Bassa Engadina, accertando e sanzionando diverse infrazioni al diritto dei cartelli commesse dalle imprese coinvolte nel periodo tra il 2004 e il 2012.

La commissione federale aveva appurato che dodici imprese si erano accordate per «pilotare» gli appalti di lavori stradali, ripartendosi i progetti di costruzione e fissando il prezzo delle offerte. Centinaia di progetti per un ammontare superiore a 190 milioni di franchi erano stati così manipolati. Vittime degli accordi sono stati il Cantone e i Comuni.

Nel giugno 2019 le imprese hanno raggiunto un accordo con il Cantone su pagamenti a titolo di transazione per un totale di 5-6 milioni di franchi. Anche i Comuni hanno ricevuto indennizzi. Nel 2020 il Cantone ha raggiunto un accordo con Implenia Svizzera, una delle società oggetto delle inchieste sui cartelli. L’impresa ha regolato la sua posizione con il pagamento di circa un milione di franchi.

Con l’intesa raggiunta con Implenia il Governo può concludere per il momento i passi intrapresi in materia di diritto civile e degli appalti in relazione alle inchieste della COMCO. Complessivamente i versamenti compensativi a Cantone e a Comuni delle imprese coinvolte nelle indagini ammontano così a circa nove milioni di franchi.

