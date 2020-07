Macabro ritrovamento la scorsa notte a Burgdorf (BE) per i pompieri intervenuti per domare un incendio: il cadavere di una donna è stato rinvenuto nell’appartamento colpito dalle fiamme. Secondo indicazioni fornite dalla Polizia cantonale, non ci sono elementi che facciano pensare ad un intervento di terzi. I pompieri sono stati avvisati dell’incendio nella palazzina plurifamiliare attorno alle 4. L’epicentro delle fiamme è stato rapidamente individuato nel luogo in cui è poi stato rinvenuto il corpo. La vittima viveva in quell’appartamento. Nessun altro è rimasto ferito e indagini sono state avviate.