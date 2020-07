Una donna svizzera di 33 anni è stata incriminata per ripetuto tentato assassinio e tentata istigazione all’assassinio. È accusata di aver dato alle fiamme, quasi tre anni fa, la villetta in cui viveva con la sua famiglia a Zofingen (AG). Il marito era rimasto gravemente ferito.

La donna, incriminata anche per incendio intenzionale qualificato e altri reati, si trova in esecuzione anticipata dalla pena, indica il ministero pubblico argoviese in un comunicato diramato oggi. Non è ancora noto quando si terrà il processo.