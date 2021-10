Oltre un quinto dei contratti di tirocinio in Svizzera viene disdetto, tuttavia quattro quinti degli interessati riprendono il loro apprendistato. È quanto emerge dall’ultimo rapporto in materia pubblicato oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST).

La formazione professionale di base duale è molto più diffusa in Svizzera tedesca (95% dell’effettivo degli alunni) che nella Svizzera francese e in Ticino (75% dell’effettivo in formazione duale, 25% dell’effettivo in scuola professionale a tempo pieno).