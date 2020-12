Qualora anche il Consiglio nazionale dovesse fare propria questa volontà, per Friburgo si tratterebbe della prima modifica territoriale dal 1807. Non è invece la prima volta che Berna deve separarsi di parte del suo territorio nel recente passato: il Giura si è staccato nel 1979 per formare un nuovo cantone, il distretto di Laufen è passato a Basilea Campagna nel 1994, il comune di Vellerat è diventato giurassiano nel 1996 e presto potrebbe farlo anche Moutier.

Da notare che contrariamente al caso di Vellerat, non ci sarà una votazione federale obbligatoria. Nel frattempo è infatti stata modificata la Costituzione per evitare di chiamare alle urne i cittadini di tutto il Paese per questioni non contestate localmente. Esiste comunque il diritto di lanciare un referendum, ha precisato Stöckli.