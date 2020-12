Dopo che le Camere federali hanno trovato un’intesa durante la sessione appena conclusasi, oggi il Consiglio federale ha approvato il preventivo 2021 della Confederazione. Il budget uscito dai due rami del Parlamento presenta un deficit di 6,1 miliardi di franchi per complessive uscite dell’ordine di 82 miliardi, di cui 6,6 miliardi per far fronte alla crisi del coronavirus.

Rispetto a quanto annunciato nel messaggio governativo sul preventivo, il Parlamento ha aumentato le spese di 5,1 miliardi. La parte più consistente di questo importo è riconducibile ad annunci ulteriori del Consiglio federale (in relazione soprattutto all’indennità di perdita di guadagno per COVID-19 e ai provvedimenti per i casi di rigore).

Le uscite straordinarie ammontano a 4,1 miliardi di franchi. Siccome il bilancio ordinario registra un deficit di 2 miliardi, le direttive del freno all’indebitamento vengono rispettate e nel bilancio ordinario risulta ancora un margine di manovra di 1,2 miliardi, indica una nota governativa odierna.

Nei 6,6 miliardi di spese per far fronte alla pandemia non sono ancora comprese le uscite supplementari stimate a quasi 1 miliardo per le indennità di perdita di guadagno per COVID-19 a seguito della diminuzione della soglia del giro d’affari dal 55% al 40%, precisa l’esecutivo.

Senza il virus, i conti del 2021 avrebbero dovuto registrare un’eccedenza di 2,2 miliardi di franchi. Dopo la prima ondata pandemica, in luglio il Dipartimento federale delle finanze aveva stimato il deficit a 1 miliardo di franchi, poi portato a 6,1 miliardi a causa della seconda ondata.

