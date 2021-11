Il ministero pubblico di Basilea Città ha archiviato il procedimento contro l’ex presidente del Consiglio d’amministrazione (CDA) di Raiffeisen Guy Lachappelle per presunti reati economici e azionari.

In una dichiarazione trasmessa dal legale, Lachappelle si dice «sollevato e grato». Gli ultimi tempi sono stati «molto difficili» per lui e la sua famiglia. Egli non intende esprimersi ulteriormente sulla questione.