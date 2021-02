Potrebbe sembrare una barzelletta. Invece si tratta di un episodio tragicomico tra Brusino Arsizio, l’Argentina e il Canton Argovia. L’amministrazione del Comune ticinese ha inviato la scorsa settimana il materiale di voto a un suo cittadino all’estero, tale Carlos Silvio Poma Druetta residente a Cordoba in Argentina. Ebbene per errore il plico è stato recapitato dalla posta alla Cancelleria dello Stato del Canton Argovia. Parrebbe che la sigla internazionale del Paese sudamericano ARG sia stata confusa con quella del cantone confederato AG. È solo un esempio di come sia complicato per i Comuni trasmettere il materiale di voto agli svizzeri all’estero. Ciò ha indotto il Municipio di Brusino a scrivere al Consiglio di Stato per valutare l’introduzione di una sperimentazione del voto per via elettronica.

Il tempo non basta

Nel comune lacustre gli iscritti in catalogo sono 355 di cui 43 svizzeri all’estero (ben 20 in un altro continente, soprattutto in Argentina). Ebbene ha appurato che se vengono rispettati i tempi di invio indicati dalla nostra Cancelleria di Stato «impostando gli invii con l’affrancatura massima possibile, non v’è alcuna certezza che il materiale di voto venga consegnato in tempo utile per consentire l’espressione del diritto di voto». Un recente test lo ha dimostrato.

Da Brusino sono state spedite e tracciate alcune lettere in Argentina. Ebbene ci sono volute più di 2-3 settimane per arrivare a destinazione. Considerando il medesimo tempo per il rientro delle schede votate, tutto ciò «annulla di fatto il diritto di voto dei cittadini e delle cittadine svizzeri che risiedono al di fuori del continente europeo».

Peccato perché in passato buste spedite per corriere espresso e affrancate con migliaia di pesos, arrivate in ritardo, hanno dimostrato la voglia dei nostri connazionali di esercitare il loro diritto di voto.

