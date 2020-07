La giudice ha ordinato un risarcimento allo stato di 1,2 milioni, a titolo di confisca di valori patrimoniali non più reperibili. I tribunali decidono simili risarcimenti se i beni acquisiti illegalmente di una persona condannata devono essere confiscati, ma non esistono più. Inoltre, la corte ha ordinato a Hans-Jürg Grunder anche di pagare a diversi attori privati un risarcimento di milioni di euro.

Grunder è stato giudicato colpevole non solo di frode e di gestione sleale qualificata multipla, ma anche di truffa in materia di prestazioni, un reato penale contemplato nella Legge federale sull’approvvigionamento economico. Il tribunale ha ritenuto anche la falsificazione di documenti e l’ottenimento fraudolento di una falsa certificazione.

L’armatore ha dimostrato un «livello di energia criminale abbastanza elevato» quando, in occasione dell’acquisto di una nave in Cina nel 2012/13, aveva negoziato un prezzo ufficiale alto e un prezzo non ufficiale più basso. L’armatore svizzero aveva indicato il prezzo più elevato all’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico (UFAE), ottenendo così una fideiussione superiore di 2,7 milioni di franchi.