Armi, l’«Iniziativa correttiva» potrebbe essere ritirata

L’iniziativa popolare «Contro le esportazioni di armi in Paesi teatro di guerre civili», meglio conosciuta come «Iniziativa correttiva», potrebbe essere ritirata. La coalizione che ha partorito il testo infatti è favorevole a una delle due varianti del controprogetto, la cui fase di consultazione scade oggi.

Ritenendo eccessive le rivendicazioni del testo, il governo ha confezionato un controprogetto, in due varianti, che ha messo in consultazione a marzo.

La prima proposta dell’esecutivo mantiene possibile l’esportazione di armi in Paesi che violano i diritti umani, critica in una nota odierna la coalizione. Ciò rimarrebbe fattibile in circostanze eccezionali oppure se la salvaguardia degli interessi di uno Stato in materia di politica estera o di sicurezza lo esigesse.