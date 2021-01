Nevicata da record, o quasi, ad Arosa (canton Grigioni). La località retica, come altre in Svizzera, si è svegliata questa mattina sotto la coltre bianca. E sono ben 65 centimetri di neve in più rispetto al giorno precedente. Come indicato da Meteonews e MeteoSvizzera sui rispettivi canali social, negli ultimi 40 anni si tratta della terza volta che una simile quantità di neve si deposita in una sola notte. Ecco un video della straordinaria nevicata.