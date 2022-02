L’uomo, un 35.enne, è finito nel mirino delle autorità elvetiche per la falsificazione di alcuni documenti. Inoltre, il Belgio aveva emesso un mandato di cattura internazionale con numerose accuse.

Il cittadino belga era stato condannato a quattro anni di reclusione ad Anversa il 12 marzo 2020 per furto in banda, estorsione con armi e privazione della libertà, ha indicato oggi pomeriggio la Procura della città belga.

L’uomo era in fuga dalla primavera del 2020. Era sulla lista dei ricercati belgi ed europei di Europol. L’arresto a Zurigo è stato il risultato di un’intensa ricerca durata mesi, hanno precisato gli inquirenti di Anversa. Il criminale è indagato per diversi casi, è coinvolto in attività con il crimine organizzato e di contrabbando internazionale di droga. Il Belgio intende chiederne l’estradizione.