L’uomo arrestato a Olten (SO) lo scorso novembre dopo aver aggredito una ragazza ha commesso altri sei reati a sfondo sessuale, secondo la procura di Soletta. La ragazza, gravemente ferita, era stata trovata dalla polizia in un bosco.

L’uomo è accusato di tentato stupro in quattro casi segnalati fra febbraio e settembre 2020 a Olten, Trimbach e Obergösgen, secondo il comunicato stampa. Per un quinto caso, l’ufficio del pubblico ministero sta conducendo un procedimento per atti criminali preparatori di omicidio intenzionale e lesioni personali gravi. Le autorità giudiziarie stanno indagando su caso di tentate lesioni personali gravi.

Il 37enne svizzero era stato arrestato lo scorso 20 novembre. Una ragazza gravemente ferita con un coltello era stata trovata in un bosco vicino a Olten. Per questa aggressione è in corso un’indagine penale contro il presunto autore per tentato omicidio intenzionale e reati contro l’integrità sessuale.