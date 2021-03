Il corpo senza vita del 18.enne era stato rinvenuto in un torrente non lontano da una fermata dell’autopostale. In un primo tempo gli inquirenti avevano privilegiato la tesi dell’incidente.

In una nota congiunta diramata oggi, procura e polizia bernesi precisano che via via che le indagini sono progredite si sono rafforzati sempre i più i sospetti sul 63.enne come possibile autore dell’uccisione del giovane afghano. Nel frattempo l’uomo è stato arrestato e si trova in detenzione preventiva.