Uno stetoscopio dotato di intelligenza artificiale e capace di rilevare il segnale acustico della COVID-19 nei polmoni è nella fase finale del suo sviluppo agli Ospedali universitari di Ginevra (HUG). Lo strumento è anche in grado di misurare l’ossigeno nel sangue e la temperatura.

Per fare una similitudine col mondo della musica, lo stetoscopio elettronico funziona come la nota applicazione Shazam, che permette di individuare un brano sulla base di poche note. Ogni canzone è differente e la stessa cosa avviene per le malattie polmonari: l’asma «suona» diversamente dalla bronchiolite, dalla polmonite batterica o dal coronavirus.