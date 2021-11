Chi possiede uno SwissPass riceverà presto una nuova versione. Oltre al cambio di design, la nuova tessera per i trasporti pubblici porta alcune novità, come la possibilità di aprire porte automatiche o pagare gli acquisti.

A balzare all’occhio, si legge in un comunicato odierno di Alliance SwissPass, è in particolare il nuovo design, caratterizzato da un motivo di montagna e da una maggiore robustezza, in modo che non si rompa svolgendo attività come lo sci.