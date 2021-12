Artisti senza indennità di perdita di guadagno: reclamo della taskforce

Secondo la Taskforce Cultura le casse di compensazione cantonali invocano la ragione seguente: attualmente non vi è nessuna misura decretata dalla Confederazione e dai cantoni nell’ambito culturale che darebbe diritto ad un’indennità. Ma visto l’aumento del numero di casi e per evitare un sovraccarico degli ospedali, il Consiglio federale ha deciso nuove misure che hanno già portato all’annullamento di numerosi eventi.

Infine, una tale pratica non deriva dalla legge Covid-19, dall’ordinanza o dalle circolari attuali dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Il fatto che il fatturato dei settori colpiti - che comprendono non solo la cultura ma anche, per esempio, il settore degli eventi e la ristorazione - non sia ancora tornato alla normalità è una diretta conseguenza delle misure adottate negli ultimi mesi per contenere la pandemia.