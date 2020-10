Nel nuovo pacchetto europeo in materia di asilo e migrazione la Svizzera è disposta ad assumere un ruolo costruttivo e a fornire un contributo attivo. È quanto ha dichiarato la consigliera federale Karin Keller-Sutter, che oggi ha partecipato in videoconferenza al vertice informale dei ministri della giustizia e degli interni (Consiglio GAI) dell’UE.

La Confederazione apprezza in particolar modo l’approccio globale scelto nell’affrontare le sfide migratorie e ritiene molto importanti l’esame delle domande d’asilo mediante procedure rapide ed eque in loco nonché una maggiore protezione delle frontiere esterne, indica oggi in una nota il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Secondo Keller-Sutter, citata nel comunicato, «altrettanto fondamentali sono una politica congiunta e procedure comuni in materia di rimpatrio».