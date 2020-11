L’Osservatorio svizzero sul diritto d’asilo e degli stranieri ritiene che la Confederazione abbia violato in alcuni casi i diritti dei rifugiati e dei migranti al di sotto dei 18 anni. L’ONG chiede che le procedure siano concepite in modo da essere adeguate anche nei confronti dei bambini, i quali hanno bisogno di una protezione speciale.

L’organizzazione sottolinea che nella Confederazione, i diritti dei minori in provenienza da movimenti migratori o di fuga sono spesso violati. Inoltre, viene criticata la pratica del cosiddetto «ricongiungimento familiare rovesciato»: in Svizzera, a differenza di molti altri Paesi europei, non c’è la possibilità per i bambini di portare i loro genitori stranieri nella Confederazione. L’Osservatorio chiede pertanto una migliore tutela del diritto alla vita familiare.