Cinque persone sono state arrestate in Francia in relazione all’assalto a un furgone portavalori avvenuto nel dicembre 2019 a Daillens (VD). I sospetti sono cittadini francesi di età compresa fra i 31 e 42 anni, fa sapere la polizia vodese tramite una nota odierna.

Il bottino trafugato era costituito da denaro, orologi, lingotti d’oro e pietre preziose per un valore totale di 20 milioni di franchi, ha precisato a Keystone-ATS il portavoce della polizia cantonale Jean-Christophe Sauterel. L’inchiesta è stata condotta in cooperazione fra vari organi svizzeri e francesi e ha visto collaborare anche le forze dell’ordine ginevrine e friburghesi. Operazioni sono al momento ancora in corso in entrambi i Paesi.