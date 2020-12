Il processo, già interrotto oggi dopo la pausa pranzo, dovrebbe durare tre giorni. Il tribunale di Dorneck-Thierstein è riunito in un posto sconosciuto e dal quale il pubblico è escluso per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte. I rappresentanti dei media possono seguire quanto accade tramite video e a determinate condizioni.

Il crimine è restato a lungo irrisolto. Nel 2011, l’inchiesta ha portato gli inquirenti sulle tracce di uno dei due principali accusati, un 43enne serbo, all’epoca in prigione all’estero. L’uomo è stato poi arrestato in Svizzera, ma soltanto nel 2017.

Due mesi dopo di lui, è finito in manette anche un olandese di 41 anni, fermato in patria nell’ambito di un’operazione coordinata. Per i due, i reati ipotizzati sono assassinio e rapina con l’aggravante di aver agito in banda. Secondo la ricostruzione, sarebbero entrambi membri di un’organizzazione criminale specializzata nel furto con scasso di gioielli.