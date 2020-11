Assassinio per questioni di debiti: 16 anni ad un cittadino serbo

san gallo

Oltre alla pena detentiva, il tribunale distrettuale ha condannato il 37.enne all’espulsione dalla Svizzera per un periodo di 15 anni - Il cadavere carbonizzato della vittima fu scoperto da una escursionista in un bosco del comune di Erlen, in Turgovia