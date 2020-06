Dal prossimo primo di agosto il limite di età per ricevere gli assegni di formazione sarà ridotto e le madri disoccupate che beneficiano di un’indennità di maternità avranno diritto agli assegni familiari. Nella sua seduta odierna il Consiglio federale ha fissato la data di entrata in vigore della riveduta legge in materia (LAFam).

In tal modo - scrive l’Esecutivo in una nota - il nuovo disciplinamento sarà coordinato con l’inizio del nuovo anno scolastico o dell’apprendistato.

La riforma è stata pensata in particolare per i casi di mancato riconoscimento di paternità. In queste situazioni, le madri in disoccupazione non hanno diritto agli assegni famigliari. Con la modifica sarà così colmata una lacuna nella normativa vigente.