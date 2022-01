La variante Omicron del coronavirus infuria in Svizzera, con circa 30 mila nuovi casi al giorno, e le assenze del personale, per malattia o per quarantena, si moltiplicano. Le agenzie di lavoro interinale Coople e Adecco sono attualmente confrontate con un’impennata delle richieste da parte delle aziende elvetiche.

Anche Marcel Keller, di Adecco Svizzera ha detto «siamo attualmente in un gennaio assolutamente eccezionale, non paragonabile agli altri anni», a causa delle numerose assenze del personale riconducibili alla pandemia.

Schneuwly e Keller precisano che la domanda è alta in tutti i settori, con chiaramente la sanità, il commercio online, la vendita al dettaglio, la gastronomia, gli alberghi e la logistica in prima linea.

Per le agenzie interinali è difficile soddisfare le richieste quando si cercano competenze specializzate, per esempio in medicina o informatica, ma anche conduttori di locomotive e tram. Si tratta di conoscenze non facilmente trasferibili. Persone che hanno lavorato a lungo nel settore della ristorazione possono invece facilmente cambiare ambito, rileva Schneuwly: la loro abilità nel trattare con i clienti funziona molto bene nel commercio online, ad esempio.