Le riserve degli assicuratori malattia hanno superato di gran lunga gli 11 miliardi di franchi, più del doppio del minimo legale di 5,6 miliardi. Accanto alle eccedenze sono aumentate anche le polemiche, perché anche i premi non cessano di crescere o al massimo ristagnano. Come far beneficiare gli assicurati di queste risorse, che sono sempre di loro proprietà?

Oggi i criteri per restituire le riserve sono molto severi. Ogni intervento deve essere autorizzato dall’Ufficio federale della sanità pubblica. Non c’è nessun obbligo di restituzione. Ci sono solo due strumenti: la riduzione volontaria e il rimborso dei premi incassati in eccesso. Con la prima, le casse che dispongono di riserve eccessive hanno la possibilità di calcolare con un margine molto stretto i premi per l’anno successivo....