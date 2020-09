Il tribunale distrettuale di Meilen (ZH) ha assolto oggi una donna di 47 anni dall’accusa di aver commissionato l’uccisione della madre nell’agosto 2016. Ha invece condannato un coimputato a 19 anni di prigione per assassinio e altri reati.

Il tribunale ha anche ordinato per l’uomo, 37 anni, una terapia ambulatoriale. In base a una perizia soffre di disturbo dissociale della personalità con pronunciate caratteristiche psicopatiche.

Il pubblico ministero aveva chiesto pene detentive di 18 anni e mezzo e 19 anni e mezzo per istigazione all’assassinio o assassinio, rapina e altri reati. I difensori hanno perorato il proscioglimento dei loro assistiti; un massimo di otto mesi sarebbe stato appropriato per l’uomo per alcuni reati secondari.

Contro la 47.enne hanno giocato diversi fattori, come ad esempio le dichiarazioni false e contraddittorie, ha detto il presidente della corte alla lettura della sentenza. La donna, gravemente dipendente dal ritalin, riceveva i farmaci e i soldi da sua madre ed è chiaro che il rapporto tra le due era «ambivalente e conflittuale». È possibile che la figlia abbia desiderato la morte della madre, ma non è stato possibile provare che avesse dato alla 37enne l’ordine di ucciderla. C’erano «sospetti, ma nessuna certezza», ha detto il giudice precisando che in questo situazione un’assoluzione è d’obbligo. La donna riceverà 200’000 franchi di indennizzo per la detenzione preventiva.

Il tribunale non ha nessun dubbio invece sulla colpevolezza del coimputato. Tra le altre cose, l’uomo ha lasciato tracce di DNA in casa, in camera da letto, sulla biancheria da letto, sul pigiama e su un polso della vittima. Inoltre, ci sono vari altri indizi. L’uccisione per soffocamento è stata particolarmente crudele e l’uomo ha agito per interessi finanziari, secondo la corte. Dopo l’omicidio, ha perquisito la casa ed ha sottratto oggetti di valore, soldi e carte di credito della vittima. Per questo motivo è stato giudicato colpevole anche di rapina.

Un uomo di 31 anni, che il pubblico ministero aveva accusato di complicità, è stato assolto per mancanza di prove, mentre un quarto imputato, 29 anni, non ha nulla a che vedere con l’omicidio.

La vittima, 73 anni, era una dermatologa che gestiva uno studio nella città di Zurigo e viveva da sola a Küsnacht, sulla «costa dorata» del lago di Zurigo. Il suo cadavere fu scoperto dal figlio il 20 agosto 2016. La donna fu soffocata con un cuscino e una pellicola di plastica stesa sul viso, mentre veniva immobilizzata trattenendogli le braccia. Le furono anche rubati orologi, soldi e carte di credito.

©CdT.ch - Riproduzione riservata