Sono stati assolti i dodici attivisti per il clima a processo davanti al Tribunale distrettuale di Renens (VD) per un’azione condotta nel novembre 2018 nei locali di Credit Suisse a Losanna. Il presidente del tribunale e giudice unico Philippe Colelough ha riconosciuto lo stato di legittima necessità in cui gli attivisti hanno agito e ha giudicato l’azione «necessaria e proporzionata» vista l’emergenza climatica. A suo avviso la loro proposta era «l’unico modo efficace per far sì che la banca rispondesse» e «l’unico modo per ottenere la necessaria pubblicità» dai media e dal pubblico.