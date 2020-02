Le 114 opere del collezionista d’arte e albergatore Urs E. Schwarzenbach potranno essere vendute all’asta dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD) dato che lo zurighese non ha rispettato il termine per il pagamento dell’anticipo per il procedimento giudiziario. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo federale (TAF), che ha tolto un provvedimento superprovvisionale emesso a dicembre.