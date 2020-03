«Soffrivano prima della crisi generata dal coronavirus e soffrono ancor più adesso. In queste ultime settimane le testate giornalistiche del panorama mediatico svizzero stanno registrando un netto calo delle loro entrate pubblicitarie». Il grido d’allarme arriva dall’Associazione ticinese dei giornalisti (ATG) e da Impressum. Come si legge nel comunicato odierno, secondo «Stampa svizzera» – l’associazione dei media privati del nostro Paese – le perdite potrebbero raggiungere nel corso di questo 2020 i 400 milioni di franchi, «ciò che equivale ad un crollo netto dalla portata epocale, pari al 50% del mercato pubblicitario svizzero. Un dato che equivale ad una sorta di allarme generalizzato per tutto il settore, non solo per gli editori ma più in generale per tutti gli operatori dei media nel nostro Paese».