Le conseguenze dell’ attacco informatico subito dall’amministrazione comunale di Montreux (VD) domenica stanno gradualmente diventando più chiare. Sono state messe in atto misure per mantenere il più possibile i servizi forniti alla popolazione. Anche i partner del servizio informatico di Montreux, ossia i comuni di Villeneuve e Veytaux sono interessati.

Le indagini tecniche e giudiziarie continuano per definire se dati sensibili potrebbero essere sfruttati dagli autori dell’attacco. «In questa fase, non sappiamo quali dati siano stati violati. E non abbiamo avuto alcun contatto con i criminali informatici», ha detto a Keystone-ATS la portavoce di ASR Dounya Schürmann-Kabouya.

Il reparto informatico del comune di Montreux fornisce servizi ad altri partner, quali il comune di Villeneuve, l’ASR, e in misura minore a Veytaux e alle associazioni legate a questi comuni. Tutti sono stati informati e i loro sistemi informatici sono stati isolati come misura precauzionale per evitare ulteriori danni. L’accesso ai principali strumenti di office automation e alla posta elettronica delle amministrazioni interessate è bloccato. Per quanto possibile, i servizi vengono mantenuti aperti e accessibili al pubblico.