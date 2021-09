La Migros invita tutti i clienti ad astenersi dal consumare gli spaghetti di spelta integrale di Alnatura dopo aver riscontrato la presenza di alcaloidi dell’ergot (fungo) al suo interno. Il prodotto è stato immediatamente tolto dagli scaffali e non è possibile escludere pericoli per la salute. Migros invita la clientela che possiede in casa il prodotto di portarlo i qualsiasi punto vendita Migros di tutta la Svizzera, inclusa Alnatura e Migros Online con la possibilità di ricevere il rimborso del prezzo di vendita.