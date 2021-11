Jumbo richiama un lotto di seggiolini auto per bambini «Four360 SL Navy», della marca «OSANN». In caso di incidente, con questi seggiolini c’è il rischio che il bambino non sia sufficientemente protetto.

«Se questi seggiolini vengono usati in senso contrario a quello di marcia, il sistema di bloccaggio potrebbe sganciarsi. Ciò può comportare un effetto di contenimento limitato, con il rischio che in caso di incidente il bambino non sia sufficientemente protetto e riporti lesioni», indica oggi in una nota odierna l’Ufficio federale delle strade (USTRA)