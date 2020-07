Negli alimenti a base di cereali «mibébé Pappa di riso» e «mibébé Pappa di semolino di frumento» di Migros è stata riscontrata una contaminazione microbiologica da Cronobacter. Non può essere escluso un pericolo per la salute. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) raccomanda di non utilizzare i prodotti interessati. I prodotti in questione sono stati immediatamente ritirati dal commercio.