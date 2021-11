Migros ha informato il Laboratorio cantonale di Zurigo e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) che, a causa di un errore nell’imballaggio, sulla Zuppa di marroni e spugnole Migros Sélection non sono state dichiarate le noci tra gli allergeni. Non si può escludere un pericolo per la salute. Migros ha immediatamente ritirato il prodotto dalla vendita e ha avviato un richiamo.

Il prodotto contiene noci, un allergene non dichiarato. Per le persone che presentano reazioni allergiche all’allergene contenuto, non si può escludere un pericolo per la salute. Per tutte le altre, il consumo del prodotto non costituisce alcun pericolo.