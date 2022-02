In Svizzera potrebbe arrivare una nuova tempesta

maltempo

Dichiarato un livello di pericolo 3 sul lato nord delle Alpi e nel nord dei Grigioni – Da questa sera a domani pomeriggio previste forti raffiche di vento che potrebbero raggiungere oltre i 110 chilometri all’ora in località esposte in pianura – In montagna dovrebbero cadere fino a 70 centimetri di neve