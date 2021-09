La minaccia terroristica in Svizzera rimane «elevata», secondo André Duvillard, delegato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS). Egli indica un rischio di attori isolati che agiscono ispirandosi all’ideologia dello Stato Islamico (IS).

Se l’IS è scomparso come entità territoriale in Siria e in Iraq, il suo strumento di propaganda «resta attivo», sottolinea. «Il movimento si sviluppa in altre parti del mondo come Africa e Asia».