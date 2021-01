Un gruppo di operatori del settore sanitario vuole formare un’associazione professionale per opporsi alla vaccinazione anti-Covid in corso.

Gli interessati si sono organizzati tramite il servizio di messaggistica Telegram, rivela il SonntagsBlick. «È urgente lottare e scendere in piazza: ci stanno usando come cavie», afferma un dipendente del ramo in una chat.

Licenziato in settembre da Pfizer, Jetzer si è fatto conoscere pubblicamente come personalità scettica riguardo all’approccio ufficiale in tema di coronavirus. In un video esorta ora gli infermieri a non vaccinarsi e a ritirarsi dalle loro associazioni, per fondare un nuovo organismo. A questo proposito offre aiuto legale.