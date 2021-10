(Aggiornato alle 15.54) Gli attivisti di Extinction Rebellion hanno diffuso in giornata un comunicato riguardante le manifestazioni odierne alla stazione di Zurigo. Sono almeno 100, secondo quanto annunciato dal gruppo, le persone partecipanti all’evento. Quindici di queste sono state arrestate dalla Polizia zurighese in una situazione definita «assurda» dagli attivisti: «Al suono degli applausi e delle canzoni di un chitarrista, 15 persone sono state arrestate di nuovo oggi alla stazione principale di Zurigo, per la sola ragione di volere un pianeta vivibile».

Ciò non sembra però aver scalfito la combattività degli attivisti: «Domani torneremo, dato che il Consiglio federale non ha ancora dichiarato lo stato d’emergenza climatica».

Queste le richieste che gli attivisti vorrebbero veder accolte da Berna:

- Il Consiglio federale deve riconoscere e comunicare ufficialmente sulla minaccia esistenziale che le crisi climatiche ed ecologiche rappresentano, così come le loro cause e conseguenze;

- Agire ora per fermare l’estinzione delle specie e ridurre le emissioni di gas serra per raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2025;

- Convocare assemblee di cittadini sulla giustizia climatica, per sviluppare le misure necessarie e fermare il disastro climatico ed ecologico.