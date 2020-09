(Aggiornato alle 10.15) Alcune centinaia di attivisti per il clima da stamane occupano Piazza Federale. Si tratta dell’atto d’avvio di una campagna di una settimana per protestare contro le responsabilità del sistema economico e politico nella crisi climatica.

All’insegna di «Rise Up for Change» (insorgi per il cambiamento) gli attivisti ambientalisti hanno allestito in brevissimo tempo un «campo climatico». Dopo aver piazzato delle tende si sono incatenati tra di loro bloccando il transito di auto e bus. Palazzo federale - oggi inizia la terza settimana della sessione autunnale - rimane accessibile.