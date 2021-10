Attivisti per il clima per strada, anche oggi

Gli attivisti di Extinction Rebellion hanno bloccato nuovamente oggi le strade nel centro di Zurigo, come avevano promesso. Oggi i partecipanti all’azione di protesta erano meno, ma lo sgombero della strada si è rivelato complicato per la polizia cittadina.

Poco dopo mezzogiorno, i manifestanti hanno eretto una costruzione in legno sulla Uraniastrasse e due di essi si sono incatenati alla struttura a qualche metro di altezza. Per farli scendere in sicurezza sono intervenuti i soccorritori specializzati della Schutz & Rettung di Zurigo e l’operazione è durata due ore e mezza.

Il blocco simultaneo del ponte Rudolf Brun, nelle immediate vicinanze, è stato risolto in poco tempo: gli agenti hanno sfollato ad uno ad uno gli attivisti che si erano seduti o sdraiati sul ponte.

Durante il loro blocco, i partecipanti hanno scandito slogan, come: «Proteggere il clima non è un crimine». La polizia, invece, ha ribadito su Twitter che si trattava di una manifestazione non autorizzata. Quindici persone sono state condotte al posto di polizia per ulteriori accertamenti. Extinction Rebellion ha già annunciato un nuovo blocco per domani: anche se alcuni attivisti sono stati arrestati, «domani arriveranno altre persone», afferma l’organizzazione.

Secondo la polizia cittadina, l’impatto sul traffico è stato limitato: i trasporti pubblici hanno circolato normalmente e il traffico privato motorizzato è stato deviato immediatamente, in modo da evitare grossi disagi.

I membri del gruppo Extinction Rebellion avevano già bloccato la Uraniastrasse ieri. Dopo l’azione dimostrativa la polizia cittadina ha fermato 134 persone, 67 uomini e 67 donne. Attualmente ci sono ancora 43 persone in detenzione, che saranno deferite all’ufficio del pubblico ministero, ha annunciato la polizia. Alle 91 persone rilasciate è stato imposto un ordine di allontanamento di 24 ore e saranno denunciate alla procura.

Durante l’intervento della polizia di ieri, sono stati sequestrati una barca, diversi manifesti e striscioni, un rimorchio da trasporto e vari materiali utilizzati per la manifestazione. In serata, la polizia ha impedito raduni più piccoli in alcuni quartieri della città.

Con le loro azioni, programmate su più giorni, gli attivisti vogliono spingere il Consiglio federale a riconoscere l’emergenza climatica e ad agire rapidamente.

